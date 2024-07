Akcia Amazon Prime Day priniesla rekordné tržby

New York 18. júla (TASR) - Dvojdňová nákupná akcia amerického internetového gigantu Amazon Prime Day vyniesla rekordných 14,2 miliardy USD (12,99 miliardy eur). Uviedla to vo štvrtok spoločnosť Adobe Analytics. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predajná akcia Amazonu prinútila aj iných maloobchodníkov, ako sú Walmart a Target, ponúknuť tiež zľavy, aby prilákali zákazníkov, ktorí hľadajú výhodné ceny.



Dvojdňová akcia Amazonu zmenila júl, ktorý je pre maloobchodníkov tradične slabý, na významnú nákupnú sezónu, keď rodičia hľadajú výhodné ponuky, najmä pokiaľ ide o oblečenie, elektroniku, školské tašky a iné potreby pred príchodom školského roka.



Prime Day sa začal pred desiatimi rokmi a stal sa obľúbenou nákupnou akciou vďaka ponuke značných zliav na širokú škálu produktov. Objednaný tovar býva pritom doručený už v ten istý deň alebo do 24 hodín.



Celkový online predaj počas Prime Day 16. a 17. júla 2024 vzrástol medziročne o 11 % na 14,2 miliardy USD z 12,7 miliardy USD v roku 2023, uviedla spoločnosť Adobe.



Predaje v tomto roku čiastočne poháňali nákupy spojené so školou, pričom súvisiace výdavky počas 48-hodinovej akcie Prime Day stúpli o 216 % v porovnaní s dennými úrovňami predaja v júni 2024, uviedla spoločnosť Adobe.



Spotrebitelia, ktorí chcú modernejšie zariadenia a nové technológie, prispeli zase k zvýšeniu online predaja v kategórii elektroniky o 61 %, dodala Adobe.



Samotný internetový obchod Amazon.com uviedol, že podujatie Prime Day v tomto roku zaznamenalo rekordné tržby a viac predaných položiek za dva dni akcie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku.



(1 EUR = 1,093 USD)