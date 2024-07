Amazon mal v prvý deň akcie Prime Day tržby zhruba 7,2 miliardy USD

New York 17. júla (TASR) - Tržby amerického internetového gigantu Amazon počas prvého dňa z jeho dvojdňovej nákupnej akcie Prime Day v USA dosiahli približne 7,2 miliardy USD (6,58 miliardy eur). Uviedla to v stredu spoločnosť Adobe Analytics. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prime Day, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi, je obľúbenou nákupnou akciou vďaka ponuke značných zliav na širokú škálu produktov od oblečenia cez elektroniku a ďalšie produkty. Objednaný tovar býva pritom doručený už v ten istý deň alebo do 24 hodín.



Podľa Adobe Analytics, ktorá študuje údaje o transakciách elektronického obchodu, k tržbám za prvý deň akcie prispeli nákupy produktov spojených so školskou dochádzkou. Tie v utorok (16. 7.) vzrástli o 210 % v porovnaní s dennými úrovňami ich predaja v júni 2024.



Spoločnosť Adobe uviedla, že celkový online predaj vzrástol 16. júla o 11,7 %.



V roku 2023 minuli nakupujúci počas dvojdňovej akcie Prime Day 12,7 miliardy USD. Adobe pred akciou odhadla, že tento rok dosiahnu tržby 14 miliárd USD.



Priemerný účet na objednávku počas prvých 32 hodín Prime Day dosiahol tento rok 60,03 USD v porovnaní s 56,64 USD v roku 2023, podľa údajovej spoločnosti Numerator.



Spoločnosť Adobe uviedla tiež, že nakupujúci nájdu v stredu ponuky so zľavami približne 23 % na elektroniku, 20 % na odevy a 15 % na hračky.



(1 EUR = 1,0934 USD)