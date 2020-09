Amazon presunul Prime Day na jeseň, chce odštartovať vianočnú sezónu

New York 28. septembra (TASR) - Americký internetový gigant Amazon sa tento rok chystá odštartovať kľúčovú vianočnú sezónu skôr, ako po iné roky.



Spoločnosť totiž pre pandémiu nového koronavírusu presunula svoj nákupný festival Prime Day z pôvodného júlového termínu na október. Bude to tak prvýkrát, čo sa Prime Day uskutoční na jeseň a Amazon dúfa, že by to mohlo inšpirovať ľudí, aby začali skôr s vianočnými nákupmi.



Aj ďalší významní maloobchodníci v USA naznačili ešte predtým, ako Amazon v pondelok zverejnil svoje plány, že by chceli odštartovať vianočnú sezónu už v októbri, v nádeji, že sa v novembri a decembri vyhnú veľkým davom vo svojich obchodoch.



Tohoročný Prime Day Amazonu sa uskutoční v dňoch 13. a 14. októbra, a bude určite vyvíjať tlak na rivalov, aby ponúkli zľavy v rovnakom čase. V predchádzajúcich rokoch maloobchodné reťazce Walmart, Best Buy a Target ponúkali počas Prime Day svoje vlastné on-line zľavy.



Amazon zahájil túto predajnú akciu v roku 2015 ako odpoveď na čínsky Deň nezadaných, Singles' Day, ktorý sa koná 11. novembra a vymyslel ho a spopularizoval čínsky internetový obchod Alibaba.



Prime Day sa stal jedným z najväčších nákupných festivalov Amazonu, pretože ponúka na niektoré tovary najväčšie zľavy z celého roka. Amazon to považuje tiež za spôsob, ako prilákať viac ľudí, aby sa zaregistrovali ako členovia jeho služby Prime a získali viaceré výhody za mesačný poplatok 12,99 USD (11,16 eura) alebo 119 USD ročne.



(1 EUR = 1,1634 USD)