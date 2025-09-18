< sekcia Ekonomika
Amazon zvyšuje investície v Nemecku
Amazon plánuje zriadiť tri nové logistické centrá v Bietigheime, Könnerne a Rohri na skladovanie produktov pred ich online predajom.
Autor TASR
Mníchov 18. septembra (TASR) - Americký internetový obchod Amazon zvyšuje investície v Nemecku. V roku 2024 investoval do svojich prevádzok v krajine približne 14 miliárd eur. To bolo o 2 miliardy eur viac ako v predchádzajúcom roku. Oznámila to vo štvrtok americká spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Financie išli na výstavbu nových prevádzok v Horn-Bad Meinbergu, Dummerstorfe a Erfurte, uviedol Amazon. Dodal, že od roku 2010 už investoval v Nemecku viac ako 90 miliárd eur.
Internetový gigant v tom plánuje pokračovať a naďalej veľa investovať v regióne, povedal Rocco Bräuniger, zodpovedný za divíziu Amazon Germany, bez toho, aby uviedol konkrétne čísla.
„Musíme byť blízko k našim zákazníkom,“ vyhlásil Bräuniger.
Amazon v súčasnosti v Nemecku zamestnáva 40.000 ľudí v oblasti logistiky a vývoja, čo je o 4000 viac ako pred rokom. Vodičov dodávok zamestnávajú subdodávatelia.
