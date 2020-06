Módna značka Guess sa v 1. štvrťroku prepadla hlbšie do straty

New York 10. júna (TASR) – Americká módna značka Guess sa v 1. štvrťroku finančného roka 2020/21 prepadla hlbšie do straty. Dôvodom sú blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu, pre ktoré musela zatvoriť obchody v mnohých regiónoch sveta. Očakáva pritom, že tzv. koronakríza aj v 2. štvrťroku negatívne ovplyvní jej príjem.



Čistá strata Guess sa za tri mesiace do konca apríla 2020 zvýšila na 157,7 milióna USD (139,63 milióna eur), čo predstavuje 2,40 USD na akciu, z 21,4 milióna USD alebo 27 centov na akciu v rovnakom období minulého roka.



Po úprave o jednorazové položky vykázal Guess v 1. kvartáli stratu 1,81 USD. To je horší výsledok, ako očakávali experti z Wall Street. Konkrétne, analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali Guess v 1. štvrťroku upravenú stratu 91 centov na akciu.



Tržby módnej značky pritom klesli na 260,3 milióna USD z 536,7 milióna USD a tiež zaostali za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahnu v priemere 303,0 milióna USD.



Guess po zatvorení svojich obchodov v Severnej Amerike v dôsledku nového koronavírusu začal v druhej polovici znovu otvárať niektoré európske prevádzky. V polovici mája otvoril aj časť obchodov v USA a v Kanade. Všetky obchody v Ázii už pritom fungujú a online predaj pokračoval počas karantény vo všetkých regiónoch.



Ale aj tam, kde sú už obchody tejto značky znova otvorené, sú tržby stále nízke. Riaditeľ Carlos Alberini vo svojom vyhlásení skonštatoval, že pokiaľ ide o tzv. kamenné predajne, v blízkej budúcnosti neočakáva zlepšenie. Odhaduje, že tržby sa aj v 2. kvartáli, ktorý sa končí 31. júla, znížia podobne ako v 1. štvrťroku. Domnieva sa, že tzv. koronakríza bude mať tento rok aj naďalej významný vplyv na finančnú pozíciu a konsolidované výsledky spoločnosti.