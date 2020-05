Americký odevný reťazec J.Crew požiadal o ochranu pred veriteľmi

Washington 4. mája (TASR) - Americký odevný reťazec J.Crew požiadal v pondelok súd o ochranu pred veriteľmi. Skupina, ktorá vlastní značky J.Crew a Madewell, sa stala prvým maloobchodníkom v USA, ktorý požiadal o ochranu, pretože ho pandémia nového koronavírusu prinútila zatvoriť obchody.



Maloobchodný predajca odevov spresnil, že v pondelok podal návrh na začatie konania podľa kapitoly 11 na federálnom konkurznom súde vo Virgínii. Spoločnosť tiež uviedla, že dosiahla dohodu so svojimi veriteľmi o konverzii dlhu vo výške 1,65 miliardy USD (1,52 miliardy eur) na podiel na majetku.



Reťazec očakáva, že bude pokračovať v podnikaní a vyjde z bankrotu ako zisková spoločnosť. Madewell, rýchlo rastúca značka džínsov, ktorá je kandidátom na prvotnú verejnú ponuku akcií IPO, zostane súčasťou skupiny.



„Budeme pokračovať v každodennej prevádzke,“ uviedla vo vyhlásení Jan Singerová, generálna riaditeľka skupiny J.Crew.



Žiadosť o ochranu pred veriteľmi nemusí nevyhnutne znamenať bankrot. Mnoho firiem používa tento postup na zbavenie sa dlhov a iných záväzkov. Okrem toho súčasná situácia je výnimočná aj z hľadiska konkurzov v maloobchodnom sektore. Mnoho obchodov bolo zatvorených pre karantény a ich zákazníci musia zostať doma.



Kroky spoločnosti J.Crew sú najnovším dôkazom problémov, ktoré pandémia spôsobila v maloobchode. Analytici banky UBS minulý mesiac uviedli, že „zatváranie maloobchodných predajní vo svete sa pravdepodobne zrýchli po pandémii“ a priepasť medzi dobre situovanými maloobchodníkmi a tými, ktorí sa zmietajú v ťažkostiach, sa ešte prehĺbi.



Spoločnosť J.Crew začala svoju činnosť ako katalógový predajca v roku 1983. Svoju prvú kamennú predajňu otvorila v New Yorku v roku 1989. V roku 2011 ju kúpili súkromné spoločnosti TPG Capital a Leonard Green & Partners v rámci dohody v hodnote 3 miliárd USD.



Za deväť rokov od uzavretia dohody reťazec rýchlo rástol a takmer zdvojnásobil počet obchodov. Nahromadil však aj viac dlhov. V roku 2010 evidovala J.Crew vo svojich účtovných knihách 50 miliónov USD dlhodobého dlhu zatiaľ čo 1. februára 2020 to už bolo 1,7 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0876 USD)