Bohatí Rusi nakupujú šperky a hodinky, aby ochránili svoje financie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva 5. marca (TASR) - Po zavedení sankcií Západu proti Rusku, ktoré zrazili rubeľ na rekordné minimá a zatvorili akciové trhy, sa bohatí Rusi v snahe zachovať hodnotu svojich úspor vrhli na nákup luxusných šperkov a hodiniek.Predaj v ruských obchodoch značky Bulgari v uplynulých dňoch vzrástol, uviedol generálny riaditeľ talianskeho klenotníctva Jean-Christophe Babin po tom, čo medzinárodná reakcia na inváziu ruskej armády na Ukrajinu výrazne obmedzila pohyb hotovosti.skonštatoval Babin v rozhovore pre Bloomberg, pričom šperky Bulgari označil zaDodal však, že je ťažké odhadnúť, ako dlho to bude trvať, pretože po plnom zavedení opatrení spojených so zablokovaním medzibankového platobného systému SWIFT bude ťažké, ak nie nemožné, exportovať tovar do Ruska.A hoci mnohé západné spoločnosti, ako sú spotrebiteľské značky Apple či Nike, alebo energetické giganty BP, Shell a Exxon Mobil, oznámili svoj odchod z Ruska, najväčšie európske luxusné značky sa zatiaľ snažia pokračovať v prevádzke.Značka Bulgari, ktorú vlastní skupina LVMH, nie je zďaleka sama. Cartier (vo vlastníctve Richemont) pokračuje tiež v predaji šperkov a hodiniek v Rusku. Aj hodinky Omega od Swatch Group sú tam stále k dispozícii, rovnako ako Rolex. Všetci pokračujú v predaji a snažia sa zaujať apolitický postoj.povedal Babin.Podobne ako zlato, ktoré môže slúžiť ako uchovávateľ hodnoty a ochrana pred infláciou, luxusné hodinky a šperky môžu tiež udržať alebo dokonca zvýšiť hodnotu investície v čase, keď ekonomika zažíva otrasy v dôsledku konfliktu.Populárne hodinky môžu zmeniť majiteľa na sekundárnom trhu za troj- až štvornásobok ich maloobchodnej ceny. Vplyv invázie na hodnotu luxusných predmetov však vytvára potenciálny problém v oblasti vzťahov s verejnosťou.uviedol e-mailom analytik spoločnosti Bernstein Luca Solca.Predaje v Rusku a Rusom v zahraničí predstavujú menej ako 2 % celkových tržieb LVMH a Swatch Group. A menej ako 3 % v prípade Richemontu, čo jeúroveň, podľa správy analytikov Morgan Stanley.Tlak na luxusné značky pritom rastie. Spoločnosť Business of Fashion vyzvala maloobchodníkov, aby zatvorili ruské obchody a nepredávali Rusom produkty ani on-line. Tento krok by bol, ale ukázal byReakcia bola zatiaľ slabá. Balenciaga, ktorej kreatívna riaditeľka Demna Gvasalia je Gruzínka, vymazala všetok módny obsah zo svojej stránky na Instagrame a na jeho mieste je ukrajinská vlajka. Vyzvala tiež na sponzorské dary Svetovému potravinovému programu. Skupina LVMH uviedla, že daruje 5 miliónov eur Medzinárodnému výboru Červeného kríža na pomoc obetiam vojny. LVMH poskytuje tiež finančnú a prevádzkovú pomoc svojim 150 zamestnancom na Ukrajine, dodala skupina.Ale bez ohľadu na diskusie o predaji v Rusku, výrobcovia luxusných hodiniek a šperkov môžu mať čoskoro problémy s dopĺňaním zásob. Moskva uzavrela svoj vzdušný priestor pre krajiny Európskej únie a najväčšie logistické firmy kontinentu zastavili dodávky do Ruska. Burberry Group už oznámila, že vzhľadom na prevádzkové problémy až do odvolania zastavila všetky dodávky do Ruska.Bulgari plánuje ponechať svoje obchody otvorené a pokračovať vo výstavbe nového hotela v Moskve aj napriek vojne. Ak však kríza bude trvať mesiace,, uzavrel Babin.TASR informuje na základe správy agentúry Bloomberg.