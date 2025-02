Britská vláda stále zvažuje reakciu na Trumpove clá

Londýn 12. februára (TASR) - Britská vláda stále zvažuje, aká bude reakcia Spojeného kráľovstva na clá na oceľ, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Vyhlásil to v stredu premiér Keir Starmer, pričom zdôraznil, že jeho vláda "bude vždy klásť dôraz na národný záujem". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zástupcovia britského oceliarskeho priemyslu varujú, že odvetvie čelí zničujúcemu úderu, keď budúci mesiac vstúpia do platnosti clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka do USA. Starmer zdôraznil, že vláda "neopustí" pracovníkov vo svojom oceliarskom priemysle, vo vzťahoch so Spojenými štátmi ale uprednostňuje dialóg a situáciu starostlivo posudzuje.



"USA a Spojené kráľovstvo majú silné a vyvážené obchodné vzťahy, navzájom investujeme do svojich ekonomík a budeme naďalej úzko spolupracovať s prezidentom Trumpom na podpore rastu a vytváraní pracovných miest," uviedol počas hodiny otázok v dolnej komore britkého parlamentu. Premiér reagoval na vystúpenie lídra liberálnych demokratov Eda Daveyho, ktorý navrhol, aby Londýn prijal odvetné opatrenia v podobe ciel na americké elektromobily, čo by zasiahlo Trumpovho blízkeho spojenca a šéfa spoločnosti Tesla Elona Muska.



V roku 2023, čo je posledný celý rok, za ktorý sú k dispozícii údaje, vyviezla Británia do USA 166.433 ton ocele. Z údajov odvetvového združenie UK Steel vyplynulo, že za jedenásť mesiacov do konca novembra 2024 smerovalo do USA približne 162.716 ton.