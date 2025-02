Exšéf eurokomisie Juncker odporúča zaujať voči Trumpovi tvrdý postoj

Viedeň 12. februára (TASR) - Bývalý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa domnieva, že Európa by mala zaujať tvrdý postoj voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. "Nejde o to - ustupovať, ale vyvíjať tlak," povedal pre aktuálne vydanie denníka Die Zeit. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú zverejnil v stredu portál orf.at.



Trumpov prístup je "primitívny" a "nie je to spôsob, akým sa má rokovať so spojencami", uviedol Juncker a dodal, že EÚ by preto mala tiež reagovať primitívnym spôsobom. Expredseda Komisie sa vyslovil za cielené sankčné clá na výrobky, ako sú motocykle Harley-Davidson a whisky. Takto Brusel reagoval aj na Trumpove clá v roku 2018, keď výkonnému orgánu EÚ predsedal Juncker.



"Musíte si vybrať oblasti, ktoré Trumpa a republikánov na domácej scéne poškodia," dodal luxemburský politik. V komunikácii s Washingtonom je podľa neho tiež dôležité jasne povedať, že EÚ má viac obyvateľov a viac potenciálnych zákazníkov ako USA.