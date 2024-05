Obchod: Česká skupina Rohlík Group expanduje v Nemecku

Praha 25. mája (TASR) - Česká skupina Rohlík Group expanduje v Nemecku, zatiaľ čo iní zahraniční konkurenti v oblasti online dodávok potravín najväčší európsky trh opúšťajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rohlík, ktorého hodnota presahuje 1 miliardu USD, pôsobí v Nemecku pod značkou Knupsr.de. V roku 2021 začal operovať v Mníchove, v roku 2022 vo Frankfurte nad Mohanom a v apríli tohto roka v Berlíne. V najbližších rokoch chce po ďalšom kole získavania finančných prostriedkov rozšíriť svoje operácie do ďalších 15 nemeckých miest a zrejme skupina čoskoro vstúpi na burzu.



"Máme vyhliadnutý Hamburg, ktorý by bol ďalším mestom," uviedol zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Tomáš Čupr. Skupina potom zrejme bude musieť získať ďalšie peniaze. Podľa Čupra by Rohlík v strednodobom horizonte mal vstúpiť na burzu.



V minulom roku bol ziskový na domácom českom trhu, kde začínal v roku 2014, ako aj v Maďarsku, ale celkovo skupina spálila približne 20 miliónov eur z dôvodu nákladov na expanziu v Nemecku, uviedol Čupr.



Internetový obchod s potravinami, ktorý sa zameriava na zákazníkov využívajúcich rýchle doručenie a široký sortiment produktov z miestnych zdrojov, investoval do automatizácie svojich distribučných centier, aby zvýšil efektivitu a ponúkol viac možností doručenia, uviedol Čupr.



"Na firemnej úrovni v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov dosiahneme vyrovnanú bilanciu vrátane celého nemeckého rastu," uviedol Čupr. "Berlín a Frankfurt budú páliť hotovosť ďalších 18 mesiacov," povedal a dodal, že mníchovské operácie sú už ziskové.



"Vieme, ako zarobiť peniaze v regióne strednej a východnej Európy, a teraz máme príklad, ako byť ziskový v Nemecku," dodal Čupr.



Keďže len približne 2 % Nemcov využíva online dodávku potravín v porovnaní s približne 8 % v Británii, nemecký trh má podľa analytikov veľký rastový potenciál.