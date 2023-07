Obchod Číny a Ruska dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku vojny

Peking 13. júla (TASR) - Hodnota obchodu medzi Čínou a Ruskom dosiahla v júni najvyššiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. Minulý mesiac si obe krajiny vymenili tovary v hodnote 20,83 miliardy dolárov (približne 22,96 miliardy eur), oznámila vo štvrtok čínska colná správa. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Čínsky dovoz z Ruska vzrástol o 15,7 % na 11,28 miliardy USD po zvýšení o približne 10 % v máji. Export ľudovej republiky do Ruska sa posilnil o 91 % na 9,55 miliardy dolárov po májovom náraste o 114 %.



Čína je najväčším obchodným partnerom Ruska, pričom podľa čínskych colných údajov vlani hodnota obchodnej výmeny medzi oboma krajinami dosiahla rekordných 190 miliárd USD. Colná správa nezverejnila podrobnejšie údaje o tovaroch, po ktorých bol mimoriadny dopyt.



Podľa analytickej agentúry Autostat šesť z desiatich najväčších dodávateľov na ruskom automobilovom trhu sú v súčasnosti čínske spoločnosti ako Haval, Chery a Geely. Na miestom trhu zapĺňajú vákuum, ktoré vzniklo po stiahnutí sa západných spoločností v dôsledku západných sankcií.



Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v pondelok (10. 7.) zaviazal pokračovať v spolupráci s Ruskom a rozvíjať komplexné strategické partnerstvo. Kremeľ v stredu (12. 7.) informoval o plánovanej návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne.



Peking tvrdí, že je neutrálnou stranou, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Západ ho však kritizuje za to, že odmieta odsúdiť Rusko za inváziu do susednej krajiny, a za úzke strategické partnerstvo s Moskvou.



(1 EUR = 1,1022 USD)