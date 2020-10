Do čela Svetovej obchodnej organizácie sa prvýkrát postaví žena

Ženeva 8. októbra (TASR) - Do čela Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa prvýkrát postaví žena. Do posledného kola výberu totiž postúpili ministerka obchodu Južnej Kórey Yoo Myung-hee a ekonómka a bývalá ministerka financií Nigérie Ngozi Okonjo-Iweala.



Z nich sa nakoniec vyberie nová šéfka, keď predtým 164 členských štátov zúžilo zoznam potenciálnych kandidátov z piatich. Nech sa do čela postaví ktorákoľvek z nich, bude mať veľmi ťažkú pozíciu, keďže WTO čelí najťažšej kríze vo svojej 25-ročnej histórii.



USA, ktoré vedú obchodné spory s Čínou aj Európskou úniou (EÚ), spochybňujú platné obchodné pravidlá. Hlavným problémom je, že Washington od polovice vlaňajšieho decembra znefunkčnil apelačný súd, teda odvolací orgán WTO. Spojené štáty totiž zablokovali voľbu sudcov. Celkovo sedemčlenný orgán má tak teraz iba jedno obsadené miesto, pričom na rozhodovanie potrebuje mať minimálne troch sudcov.



Ngozi Okonjo-Iweala patrila medzi favoritov od začiatku hľadania nového šéfa WTO. Je bývalou ministerkou financií Nigérie a má za sebou 25-ročnú kariéru vo Svetovej banke (SB).



Yoo Myung-hee sa zapája do riešenia multilaterálnych obchodných záležitostí od roku 1995, keď dostala v rámci juhokórejského ministerstva obchodu na starosti agendu WTO. Má skúsenosti z rokovaní s niektorými z najväčších hráčov v globálnom obchode vrátane USA, Číny a EÚ.