Obchod EÚ s agropotravinárskymi výrobkami bol v júni stabilný
Prebytok dosiahol 3,8 miliardy eur.
Autor TASR
Brusel 24. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že podľa najnovšej správy o obchode s agropotravinárskymi výrobkami, za jún 2025, obchod s agropotravinárskymi výrobkami EÚ zostal silný a prebytok dosiahol 3,8 miliardy eur. Informuje o tom spravodajca TASR.
Podľa správy EK celkový obchodný prebytok sa opäť zvýšil, hoci zostal pod úrovňou minulého roka v rovnakom období a to v dôsledku vyšších dovozných cien. Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol v júni 19,1 miliardy eur. To predstavuje pokles o 4 % oproti máju tohto roka, ale stále je to o 2 % viac ako v júni 2024.
Hlavnou destináciou pre vývoz agropotravinárskych výrobkov bolo Spojené kráľovstvo s obratom vo výške 27,6 miliardy eur (+1,2 miliardy eur; +5 %), čomu dopomohli vyššie ceny kakaa a čokolády. Nasledovali ho Spojené štáty a Švajčiarsko. Naopak, vývoz agroproduktov do Číny klesol o 670 miliónov eur (-10 %) v dôsledku zníženého dopytu po obilninách.
Rast vývozu podporovali najmä kakaové a kávové výrobky. Vývoz kávy, čaju, kakaa a korenín vzrástol o 1,8 miliardy eur (+38 %) v dôsledku takmer zdvojnásobenia cien kakaovej pasty, masla a prášku a 30-percentného nárastu cien kávy. Vývoz čokolády a cukroviniek vzrástol o miliardu eur (+20 %), zatiaľ čo vývoz mliečnych výrobkov vzrástol o 635 miliónov eur (+7 %).
Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ v júni dosiahol 15,3 miliardy eur, o 10 % menej ako v máji, ale o 15 % viac ako vlani v júni.
V prvej polovici roka 2025, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, zaznamenal najväčší nárast dovoz z Pobrežia Slonoviny (o 2 miliardy eur; +66 %), kde za nárastom stáli vysoké ceny kakaa, z Kanady (+1,2 miliardy eur; +101 %) v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín a repky olejnej, Číny (+946 miliónov eur; +22 %) a Brazílie (+838 miliónov eur; +10 %).
V júni dovozy agrokomodít z Ukrajiny klesli o 891 miliónov eur (-13 %) a dovoz z Ruska klesol o 566 miliónov eur (-73 %).
Príčinou vyšších dovozných nákladov boli vysoké ceny obchodovaných komodít. Dovoz ovocia a orechov vzrástol o 2,3 miliardy eur (+18 %) a cukroviniek a čokolády o 433 miliónov eur (+36 %). Nejedlé tovary sa zvýšili o 492 miliónov eur (+10 %), zatiaľ čo hydina a vajcia vzrástli o 356 miliónov eur (+30 %). Naopak, olivy a olivový olej klesli o 466 miliónov eur (-43 %) a cukor a izoglukóza o 332 miliónov eur (-32 %).
Prebytok obchodu s agropotravinárskymi výrobkami EÚ dosiahol v júni 3,8 miliardy eur, čo je nárast o 32 % v porovnaní s májom. Prebytok za prvú polovicu roka 2025 dosiahol 21,9 miliardy eur, ale o 10,9 miliardy eur zaostáva za rovnakým obdobím roka 2024.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
