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Obchod eurozóny s tovarom sa v septembri prepadol do deficitu
Štatistický úrad vo svojom rýchlom odhade v piatok uviedol, že obchod eurozóny s tovarom voči zvyšku sveta dosiahol v septembri schodok na úrovni 10,3 miliardy eur.
Autor TASR
Luxemburg 13. novembra (TASR) - Eurozóna zaznamenala v septembri deficit v obchode s tovarom za viac než 10 miliárd eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje výrazné zhoršenie, keďže v septembri 2025 vykázala prebytok vyše 13 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Štatistický úrad vo svojom rýchlom odhade v piatok uviedol, že obchod eurozóny s tovarom voči zvyšku sveta dosiahol v septembri schodok na úrovni 10,3 miliardy eur. Na porovnanie, v septembri minulého roka zaznamenal menový blok prebytok 13,5 miliardy eur.
Dôvodom je výrazne vyšší rast dovozu než vývozu. Eurozóna vyviezla v septembri tovary za 272,7 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 6 %. Dovoz sa však zvýšil až o 16,1 % a dosiahol 283 miliárd eur.
Lepšie sa vyvíjala situácia v obchode eurozóny v medzimesačnom porovnaní. V auguste totiž schodok dosiahol až 16,6 miliardy eur.
Za deväť mesiacov roka vykázala eurozóna deficit v obchode s tovarom voči zvyšku sveta na úrovni 36,5 miliardy eur. Na porovnanie, za obdobie január - september 2025 zaznamenala prebytok 102,2 miliardy eur. Vývoz sa za toto obdobie zvýšil medziročne o 2,4 %, zatiaľ čo dovoz o 9,2 %.
Štatistický úrad vo svojom rýchlom odhade v piatok uviedol, že obchod eurozóny s tovarom voči zvyšku sveta dosiahol v septembri schodok na úrovni 10,3 miliardy eur. Na porovnanie, v septembri minulého roka zaznamenal menový blok prebytok 13,5 miliardy eur.
Dôvodom je výrazne vyšší rast dovozu než vývozu. Eurozóna vyviezla v septembri tovary za 272,7 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 6 %. Dovoz sa však zvýšil až o 16,1 % a dosiahol 283 miliárd eur.
Lepšie sa vyvíjala situácia v obchode eurozóny v medzimesačnom porovnaní. V auguste totiž schodok dosiahol až 16,6 miliardy eur.
Za deväť mesiacov roka vykázala eurozóna deficit v obchode s tovarom voči zvyšku sveta na úrovni 36,5 miliardy eur. Na porovnanie, za obdobie január - september 2025 zaznamenala prebytok 102,2 miliardy eur. Vývoz sa za toto obdobie zvýšil medziročne o 2,4 %, zatiaľ čo dovoz o 9,2 %.