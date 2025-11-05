< sekcia Ekonomika
Francúzsko pozastavilo prevádzku online platformy Shein
Objav erotických bábik na webovej stránke Sheinu vyvolal vo Francúzsku pobúrenie.
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzsko dočasne pozastavilo prevádzku čínskej online platformy Shein po tom, čo zistilo, že predáva erotické bábiky s detskými črtami. K pozastaveniu došlo na pokyn premiéra Sébastiena Lecornua. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
Francúzska vláda iniciovala konanie o pozastavení prevádzky webovej stránky Shein, kým platforma elektronického obchodu nepreukáže úradom, že všetok jej obsah je v súlade s francúzskymi zákonmi a predpismi. Oznámilo to v stredu ministerstvo hospodárstva.
„Ministri vykonajú počiatočné preskúmanie v priebehu nasledujúcich 48 hodín,“ uviedol úrad premiéra Lecornua.
Ázijský gigant v stredu potvrdil pozastavenie prevádzky a uviedol, že si želá „čo najskôr začať dialóg s francúzskymi úradmi“.
„Berieme na vedomie oznámenie vlády. Bezpečnosť našich zákazníkov a integrita nášho trhoviska (platformy pre predajcov tretích strán) sú našimi najvyššími prioritami,“ povedal hovorca Quentin Ruffat niekoľko hodín po tom, ako Shein otvoril svoju vôbec prvú kamennú predajňu v Paríži, čo vyvolalo vlnu protestov.
Objav erotických bábik na webovej stránke Sheinu vyvolal vo Francúzsku pobúrenie. Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie proti Sheinu a takisto proti konkurenčným online predajcom AliExpress, Temu a Wish v súvislosti s predajom erotických bábik.
Shein, ktorý bol založený v Číne v roku 2012, avšak teraz sídli v Singapure, sa zaviazal spolupracovať s francúzskymi úradmi a oznámil, že na svojej platforme zakazuje všetky erotické bábiky.
Okrem toho nemenovaný konzervatívny zákonodarca spustil poplach a tvrdí, že sa prostredníctvom platformy Shein údajne predávajú aj zbrane, ktoré sú vo Francúzsku zakázané bez osobitného povolenia. Patria k nim nože a boxery.
Francúzska vláda iniciovala konanie o pozastavení prevádzky webovej stránky Shein, kým platforma elektronického obchodu nepreukáže úradom, že všetok jej obsah je v súlade s francúzskymi zákonmi a predpismi. Oznámilo to v stredu ministerstvo hospodárstva.
„Ministri vykonajú počiatočné preskúmanie v priebehu nasledujúcich 48 hodín,“ uviedol úrad premiéra Lecornua.
Ázijský gigant v stredu potvrdil pozastavenie prevádzky a uviedol, že si želá „čo najskôr začať dialóg s francúzskymi úradmi“.
„Berieme na vedomie oznámenie vlády. Bezpečnosť našich zákazníkov a integrita nášho trhoviska (platformy pre predajcov tretích strán) sú našimi najvyššími prioritami,“ povedal hovorca Quentin Ruffat niekoľko hodín po tom, ako Shein otvoril svoju vôbec prvú kamennú predajňu v Paríži, čo vyvolalo vlnu protestov.
Objav erotických bábik na webovej stránke Sheinu vyvolal vo Francúzsku pobúrenie. Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie proti Sheinu a takisto proti konkurenčným online predajcom AliExpress, Temu a Wish v súvislosti s predajom erotických bábik.
Shein, ktorý bol založený v Číne v roku 2012, avšak teraz sídli v Singapure, sa zaviazal spolupracovať s francúzskymi úradmi a oznámil, že na svojej platforme zakazuje všetky erotické bábiky.
Okrem toho nemenovaný konzervatívny zákonodarca spustil poplach a tvrdí, že sa prostredníctvom platformy Shein údajne predávajú aj zbrane, ktoré sú vo Francúzsku zakázané bez osobitného povolenia. Patria k nim nože a boxery.