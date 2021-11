Globálny predaj luxusného tovaru prekoná úroveň pred pandémiou

Paríž 13. novembra (TASR) - Globálny predaj luxusného tovaru tento rok prekoná úroveň pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Signalizujú to spotrebiteľské výdavky v Spojených štátoch a Číne, najmä na drahú obuv, kožený tovar a šperky. Uviedla to tento týždeň konzultačná spoločnosť Bain.



Bain odhaduje, že globálne tržby z predaja luxusného tovaru tento rok dosiahnu 283 miliárd eur. To pri konštantných výmenných kurzoch predstavuje nárast o 4 % v porovnaní s rokom 2019, posledným pred vypuknutím pandémie.



Predaj v Spojených štátoch, ktoré tento rok predbehli Európu ako najväčší trh s luxusnými výrobkami, podporil skorý začiatok očkovacej kampane a rýchly rast miestnej spotreby. Dopyt v Číne, ktorá je "motorom" luxusného priemyslu, zostal počas októbra silný aj napriek obmedzeniam v niektorých oblastiach, keďže Číňania, ktorí nemohli cestovať do zahraničia, nakupovali na svojom domácom trhu.



V Európe sa trh s luxusným tovarom ešte musí vrátiť na úroveň pred pandémiou, čo môže trvať až do roku 2024 aj napriek oživeniu cestovania v lete, dodala spoločnosť Bain, ktorej prognózy luxusný priemysel pozorne sleduje.



Najväčší hráči v tomto odvetví, ako sú LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Hermés a Kering, sa už výrazne zotavili z tzv. pandemickej krízy a ich tržby sa už dostali nad úroveň z roku 2019, keďže blokády sa uvoľňujú a obnovuje sa socializácia.



Minulý rok v dôsledku obmedzení na zastavenie pandémie celkový predaj v tomto sektore klesol o 23 %, čo bol prvý pokles od roku 2009.



A hoci sa tržby spojené s medzinárodným cestovaním ešte nevrátili na predpandemickú úroveň, luxusné značky sa zotavili aj vďaka tomu, že sa zamerali na domácich spotrebiteľov, a to nielen v centrách luxusu, ale aj v menších mestách. Podľa odhadov Bain sa noví zákazníci v tomto roku budú podieľať približne 25 % na globálnom predaji luxusných produktov.



„Značky lákajú novú zákaznícku základňu pomocou silných marketingových a on-line kampaní, zatiaľ čo existujúci zákazníci nakupujú viac,“ povedala partnerka Bainu Federica Levatová, ktorá je spoluautorkou štúdie.