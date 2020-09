Inditex sa v 2. štvrťroku vrátil k zisku

Madrid 16. septembra (TASR) - Španielsky odevný gigant Inditex, vlastník značky Zara, v stredu oznámil, že sa v 2. štvrťroku 2020/21 vrátil k zisku, keďže po uvoľnení blokád mohol otvoriť väčšinu zo svojich obchodov. A pomohli mu aj vysoké príjmy z on-line predaja.



Najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, ktorý vlastní tiež značky Massimo Dutti, Mango, Bershka či Stradivarius, dosiahol za tri mesiace do konca júla čistý zisk 214 miliónov eur. V predchádzajúcom štvrťroku (február - apríl) pritom vykázal stratu 409 miliónov eur, keďže v dôsledku blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu musel zavrieť viac ako 90 % zo svojich 7000 obchodov po celom svete.



Výsledok za 2. štvrťrok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali čistý zisk 58 miliónov eur.



Inditex uviedol, že už znova otvoril 98 % obchodov a že v súčasnom 3. štvrťroku pokračuje "progresívny návrat k normálu", pričom on-line predaj prudko rastie a tržby v tzv. kamenných obchodoch sa postupne zotavujú.



Tržby spoločnosti sa v období máj - júl zvýšili na 4,73 miliardy eur z 3,30 miliardy eur v predchádzajúcom štvrťroku.



Za celý prvý polrok (február - júl) vykázala spoločnosť Inditex stratu 195 miliónov eur a jej tržby klesli o 37 % na 8 miliárd eur.



Predaj cez internet sa za šesť mesiacov prudko zvýšil o 74 % po rozšírení on-line predaja do ďalších deviatich krajín vrátane Argentíny a Peru.



Inditex od roku 2012 investoval približne 2,5 miliardy eur do rozšírenia on-line predaja, redukcie menších, starších obchodov a otvorenia väčších obchodov na významných miestach.