Internetový predajca módy Zalando zvýšil kvartálny zisk takmer o 70 %

Berlín 6. augusta (TASR) - Nemecký internetový predajca módy Zalando oznámil za 2. štvrťrok tohto roka medziročné zvýšenie čistého zisku takmer o 70 % a upraveného zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) o vyše 18 %. Prekonal tak očakávania trhov. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Spoločnosť Zalando v utorok uviedla, že jej čistý zisk dosiahol v 2. štvrťroku 95,7 milióna eur. V porovnaní s 2. kvartálom minulého roka to znamená rast o 69,08 %.



EBIT upravený o mimoriadne položky dosiahol 171,6 milióna eur. Medziročne to predstavuje rast o 18,5 %. Spoločnosť tak výrazne prekonala odhady trhov, ktoré počítali s rastom upraveného EBIT iba o 3 %.



Hrubá hodnota tovaru sa v 2. štvrťroku zvýšila medziročne o 2,8 % na 3,8 miliardy eur a tržby vzrástli o 3,4 % na 2,6 miliardy eur. Ako uviedla finančná riaditeľka spoločnosti Sandra Dembecková, prispela k tomu najmä kategória športového tovaru.



Spoločnosť Zalando zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja tržieb aj hrubej hodnoty tovaru na celý rok. V obidvoch prípadoch očakáva celoročný rast v rozmedzí od 0 do 5 %. Upravený EBIT odhaduje Zalando v rozmedzí od 380 miliónov do 450 miliónov eur.