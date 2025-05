Maloobchodné tržby v Británii zrýchlili v apríli rast na štvornásobok

Londýn 23. mája (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali minulý mesiac výrazné zrýchlenie rastu a prekonali očakávania analytikov. Prispelo k tomu priaznivé počasie, ktoré podporilo nákup potravín. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Tržby v britskom maloobchode vzrástli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 % po marcovom nadol revidovanom raste o 0,1 %. Tempo rastu je tak štvornásobne vyššie, než sa čakalo. Analytici predpokladali, že rast dosiahne iba 0,3 %. Za tri mesiace do konca apríla sa maloobchodné tržby zvýšili oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 1,8 %, čo je najvyššie tempo rastu za trojmesačné obdobie od polovice roka 2021.



Navyše, na ročnej báze sa maloobchodné tržby v Británii zvýšili za tri mesiace od februára do konca apríla o 2,6 %. V tomto prípade to bol najrýchlejší rast od trojmesačného obdobia do konca marca 2022.



Samotný aprílový rast tržieb podporil najmä segment potravín. V predajniach s potravinami sa tržby v apríli zvýšili medzimesačne o 3,9 %, čo predajcovia pripísali priaznivému počasiu. Naopak, tržby z predaja v nepotravinových obchodoch klesli, a to o 0,7 %. Nedarilo sa ani online predaju. Po dvoch mesiacoch rastu zaznamenali tržby z predaja cez internet v apríli medzimesačný pokles, a to o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v Británii zvýšili v apríli o 5 % a tempo rastu tak zrýchlili výraznejšie, než sa čakalo. Analytici očakávali, že po marcovom raste o 1,9 % sa aprílové tempo rastu zrýchli na 4,5 %.