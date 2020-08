Maloobchodné tržby v Číne zaznamenali v júli nečakaný pokles

Peking 14. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Číne zaznamenali minulý mesiac nečakaný pokles. To naznačuje, že spotrebitelia v druhej najväčšej ekonomike sveta sa stále nezbavili obáv z nového koronavírusu. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.



Tržby v maloobchode, ktoré sú kľúčovým indikátorom spotrebiteľských nálad, klesli v júli medziročne o 1,1 %. V porovnaní s vývojom v júni sa tempo poklesu síce spomalilo (v júni klesli maloobchodné tržby o 1,8 %), analytici oslovení agentúrou Bloomberg však očakávali, že zaznamenajú mierny rast o 0,1 %. To naznačuje, že Číňania sú pri nákupoch stále opatrní, napriek tomu, že Pekingu sa epidémiu do veľkej miery podarilo dostať pod kontrolu.



Sektor maloobchodu hrá v čínskej ekonomike stále väčšiu úlohu, keďže Peking sa usiluje, aby sa na raste hospodárstva viac podieľala domáca spotreba, než zahraničný obchod a investície. Navyše, rast domácej spotreby je dôležitý aj preto, že zahraničný dopyt klesá, keďže nový koronavírus sa z Číny presunul do ďalších krajín sveta.