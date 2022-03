Maloobchodné tržby v Írsku sa minulý mesiac vrátili k rastu

Dublin 29. marca (TASR) - Po piatich mesiacoch poklesu sa tržby v írskom maloobchode vrátili minulý mesiac k rastu, pričom ich do veľkej miery potiahlo zotavenie v oblasti pohostinstva. Zvýšil sa však aj predaj elektrospotrebičov či farmaceutických výrobkov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje írskeho štatistického úradu.



Ako uviedol štatistický úrad, na ktorý sa odvolal server tradingeconomics, maloobchodné tržby v Írsku vzrástli vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,9 %. Bol to prvý rast od augusta minulého roka, v ktorom sa zvýšili o 2,6 %. Z piatich mesiacov poklesu, ktoré nasledovali, sa najviac tržby prepadli v decembri, keď pokles dosiahol 3,2 %.



Najvýraznejšie sa zvýšili tržby v baroch, a to o 13,9 %. Tržby z predaja elektrospotrebičov vzrástli o takmer 5 % a rast zaznamenali aj tržby z predaja farmaceutických a kozmetických výrobkov. Rast v ich prípade dosiahol 1,7 %.



Na medziročnej báze pokračovali maloobchodné tržby v Írsku v raste druhý mesiac po sebe, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Zatiaľ čo v januári sa tržby v maloobchode oproti januáru 2021 zvýšili po revízii smerom nahor o 21,4 %, vo februári rast dosiahol iba 2,2 %.



Výsledky výrazne ovplyvnil predaj áut. Bez započítania automobilového sektora sa tržby v maloobchode medziročne zvýšili o 11,1 %.