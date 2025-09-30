< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Nemecku v auguste nečakane klesli
Maloobchodné tržby v Nemecku klesli v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %.
Autor TASR,aktualizované
Wiesbaden 30. septembra (TASR) - Tržby v nemeckom maloobchode zaznamenali minulý mesiac nečakaný pokles, za čím sú najmä tržby z predaja nepotravinových produktov. Informovali o tom agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Maloobchodné tržby v Nemecku klesli v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %. Pokles bol síce miernejší než v júli, keď tržby v maloobchode klesli o 0,5 %, analytici však počítali s ich rastom, a to o 0,6 %.
„Nálada spotrebiteľov bola v lete veľmi slabá,“ povedal hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. „Mnohé domácnosti nakupujú s veľkou opatrnosťou. Obavy z toho, ako sa bude ekonomická situácia vyvíjať, majú veľký vplyv na rozhodovanie kupujúcich,“ dodal.
Za poklesom bol najmä slabší dopyt po nepotravinových produktoch. Tržby v tomto segmente klesli v auguste v medzimesačnom porovnaní o 1 %. Naopak, tržby z predaja potravín sa zvýšili o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní sa tržby v maloobchode zvýšili v auguste o 1,8 %. Tempo rastu sa však oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci výrazne spomalilo, keď v júli rast dosiahol 2,9 %. Bolo to najslabšie medziročné tempo rastu od júla minulého roka.
Maloobchodné tržby v Nemecku klesli v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %. Pokles bol síce miernejší než v júli, keď tržby v maloobchode klesli o 0,5 %, analytici však počítali s ich rastom, a to o 0,6 %.
„Nálada spotrebiteľov bola v lete veľmi slabá,“ povedal hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. „Mnohé domácnosti nakupujú s veľkou opatrnosťou. Obavy z toho, ako sa bude ekonomická situácia vyvíjať, majú veľký vplyv na rozhodovanie kupujúcich,“ dodal.
Za poklesom bol najmä slabší dopyt po nepotravinových produktoch. Tržby v tomto segmente klesli v auguste v medzimesačnom porovnaní o 1 %. Naopak, tržby z predaja potravín sa zvýšili o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní sa tržby v maloobchode zvýšili v auguste o 1,8 %. Tempo rastu sa však oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci výrazne spomalilo, keď v júli rast dosiahol 2,9 %. Bolo to najslabšie medziročné tempo rastu od júla minulého roka.