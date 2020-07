Maloobchodné tržby v Nemecku zaznamenali v máji nečakaný rast

Wiesbaden 1. júla (TASR) – Maloobchodné tržby v Nemecku sa v máji nečakane vrátili k rastu. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Tržby v nemeckom maloobchode vzrástli v máji medziročne o 3,8 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali pokles o 6,4 %. To bol najhorší výsledok od roku 2009. K májovému zotaveniu prispelo postupné uvoľňovanie vládnych karanténnych opatrení, čo zvýšilo domácu spotrebu. Ekonómovia však počítali iba so zmiernením poklesu, konkrétne na 3,5 %.



Tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa zvýšili o 4,9 %. Tržby z predaja nepotravinových produktov vzrástli o 3,5 %.



Aj medzimesačne došlo v oblasti maloobchodných tržieb k výrazne pozitívnemu obratu. Zatiaľ čo v apríli klesli o 6,5 %, v máji zaznamenali 13,9-percentný rast.



Aj v tomto prípade bol rast omnoho vyšší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom oproti aprílu iba o 3,9 %.