Maloobchodné tržby v Taliansku v septembri klesli

Rím 6. novembra (TASR) – Maloobchodné tržby v Taliansku, tretej najväčšej ekonomike eurozóny, v septembri opäť klesli po krátkom oživení v predchádzajúcom mesiaci. Informoval o tom v piatok štatistický úrad ISTAT.



Podľa najnovších údajov sa maloobchodný predaj v Taliansku v septembri medzimesačne znížil o 0,8 %, po augustovom náraste o 8,2 %. Aj júli maloobchodný predaj klesol, a to o 6 %.



Predaj nepotravinárskych výrobkov sa v sledovanom období znížil medzimesačne o 1,3 % a predaj potravín zostal nezmenený.



V medziročnom porovnaní sa obrat talianskych maloobchodníkov v septembri zvýšil o 1,3 %. To bolo zrýchlenie po jeho náraste o 1 % v auguste.



On-line predaj v septembri medziročne vzrástol o 24,9 %.



Štatistiky tiež ukázali, že objem maloobchodného predaja klesol v septembri medzimesačne o 0,4 % a medziročne vzrástol o 1,5 %.



V 3. štvrťroku sa hodnota maloobchodných tržieb zvýšila medzikvartálne o 13,9 %. Bol to najväčší rast tržieb zaznamenaný po zotavení z rekordne nízkej hodnoty počas jarných blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu.