Washington 14. apríla (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v marci medzimesačne klesli, keďže spotrebitelia obmedzili nákupy motorových vozidiel a iných veľkých položiek. To naznačuje, že ekonomika USA na konci 1. štvrťroka strácala tempo v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa najnovších údajov sa maloobchodné tržby v najväčšej svetovej ekonomike v marci 2023 znížili o 1 % oproti februáru, keď po revízii smerom nadol medzimesačne klesli o 0,2 % namiesto o 0,4 % pri rýchlom odhade.



Analytici pritom očakávali aj v marci medzimesačný pokles tržieb o 0,4 %.



Najväčší pokles tržieb zaznamenali na čerpacích staniciach (-5,5 %), v obchodoch so zmiešaným tovarom (-3 %), so stavebným materiálom a záhradnou technikou (-2,1 %), elektronikou a spotrebičmi (-2,1 %), odevmi (-1,7 %). Aj tržby predajcov áut sa znížili (-1,6 %). Tržby v predajniach potravín a nápojov však klesli len mierne.



Maloobchodné tržby bez automobilov, benzínu, stavebných materiálov a potravín sa minulý mesiac znížili o 0,3 %. Tieto tzv. jadrové maloobchodné tržby vzrástli vo februári o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní sa však maloobchodné tržby v USA v marci zvýšili o 2,9 %.