Maloobchodníci vyzyvajú ÚVZ SR, aby zjednotil opatrenia

Bratislava 29. októbra (TASR) - Maloobchodníci vyzyvajú Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, aby zjednotil opatrenia. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM).



Polícia SR aj regionálni hygienici vyrazili podľa neho najmä v horších okresoch na kontroly, ktorým sa maloobchod nebráni. Problémom sa však stáva nejednoznačný výklad jednotlivých opatrení. Ako uviedol, vo vyhláškach sú zmeny, na ktoré nijako nereflektuje COVID automat, podľa ktorého sa však pri kontrolách často postupuje.



Príkladom podľa Krakovského môžu byť zrušené seniorské hodiny, ktoré už nie sú v platnosti od 11. októbra a nenachádzajú sa vo vyhláške ÚVZ SR. Napriek tomu ich v COVID automate podľa neho stále je možné nájsť a tým argumentujú aj kontroly v čiernych okresoch.



"Je zaujímavé, že bez akejkoľvek veľkej medializácie sú medzi tzv. esenciálne obchody už od 11. októbra zaradené aj obchody s obuvou a oblečením," poukazuje na zmenu Krakovský a dodáva, že tieto obchody tak môžu fungovať v režime základ aj v čiernych okresoch.



"Dozvedeli sme sa to viac-menej náhodou pri kontrole jedného z našich členov," informoval s tým, že napríklad Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade jednému členovi oznámil, že v čiernom okrese môže síce fungovať v režime základ, ale musí dodržiavať 25 štvorcových metrov na jedného zákazníka a seniorské hodiny, pričom ani jedno opatrenie už neplatí. Inde zasa kontrola oznámila, že prevádzka musí byť v čiernom okrese zatvorená, a to aj napriek tomu, že funguje v režime OTP, a teda spadá pod výnimku.



Týmto ISKM vyzýva ÚVZ SR, aby zjednotil platné podmienky vo vyhláškach aj COVID automate a zároveň inštruoval príslušné RÚVZ, ako majú kontroly vykonávať a aké informácie majú podnikateľom poskytovať.



ISKM združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností. Medzi členov ISKM patria firmy, ako NAY, LPP Slovakia, Martinus, Toyeto, Intersport, Albi, Bencik Culinary Group a mnohé iné takmer s 1000 prevádzkami po celom Slovensku.