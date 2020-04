Maloobchodný predaj v Británii zaznamenal v marci historický pokles

Londýn 24. apríla (TASR) - Maloobchodný predaj v Británii zaznamenal minulý mesiac najvýraznejší pokles v histórii, keď rozšírenie nového koronavírusu do Európy zatvorilo v druhej polovici mesiaca väčšinu obchodov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Napriek tomu, že nákup potravín sa na začiatku koronakrízy výrazne zvýšil, celkový predaj v marci medzimesačne klesol. Pokles dosiahol 5,1 % po februárovom poklese o 0,3 %.



Marcový vývoj bol tak horší, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom maloobchodného predaja o 4 % až 4,9 %. Výsledok predstavuje zároveň najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1996.



Aj v prípade predaja bez započítania palív zaznamenala Británia rekordný pokles. V tomto prípade klesol maloobchodný predaj medzimesačne o 3,7 %, čo znamená najvýraznejší pokles od roku 1988, keď sa s príslušnými štatistikami začalo.



Predaj potravín medzimesačne vzrástol o rekordných 10,4 %, keď po oznámení vládnych obmedzení s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu si ľudia začali robiť zásoby. Ďalšie obchody sa však zatvorili a napríklad predaj odevov sa prepadol o 34,8 %.



Medziročne maloobchodný predaj klesol v marci o 5,8 % po nulovom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj to znamená historický rekord a výraznejší pokles, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom o 5 %.