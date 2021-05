Marks & Spencer sa za minulý rok prepadol do straty

Londýn 26. mája (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) sa za minulý obchodný rok prepadol do straty. Dôvodom sú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, ktorý zasiahol Európu v najväčšej miere práve v období, keď sa začína obchodný rok spoločnosti.



Maloobchodný reťazec v stredu informoval, že za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončil 3. apríla, zaznamenal stratu pred zdanením na úrovni 209,4 milióna libier (242,56 milióna eur). Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala spoločnosť zisk pred zdanením 67,2 milióna libier.



Po úprave o mimoriadne položky evidovala obchodná sieť zisk pred zdanením 50,3 milióna libier. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 88 %.



M&S predáva vo svojich obchodoch okrem oblečenia aj výrobky do domácnosti a potraviny. V prípade prvých dvoch kategórií zaznamenala firma v minulom obchodnom roku prepad porovnateľných tržieb, zatiaľ čo v prípade potravín, ktoré sa počas reštriktívnych opatrení mohli predávať, evidovala mierny rast.



Porovnateľné tržby z predaja oblečenia a výrobkov do domácnosti klesli o 31,5 %, pričom pokles mohol byť ešte výraznejší, ak by výsledky nevylepšili tržby z online predaja. Tržby z predaja oblečenia a výrobkov do domácnosti v kamenných obchodoch klesli až o 56,2 %. Naopak, tržby z predaja potravín sa o 1,3 % zvýšili.



Všetky britské odevné reťazce zaznamenali v minulom roku výrazné zhoršenie výsledkov. V apríli spoločnosť Primark, ktorá nepredáva cez internet, oznámila prepad upraveného zisku o 90 %. Lepšie sa darilo reťazcu Next, ktorý práve vďaka vysokému predaju cez internet zaznamenal pokles upraveného zisku "iba" o 53 %.



(1 EUR = 0,86330 GBP)