Obchod medzi Britániou a Európskou úniou v 1. kvartáli klesol

Londýn 25. mája (TASR) - Obchodná výmena medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) v 1. štvrťroku 2021 citeľne klesla po odchode Spojeného kráľovstva z európskeho colného trhu. Informoval o tom v utorok štatistický úrad ONS.



Podľa údajov ONS sa vývoz tovaru z Británie do EÚ v prvých troch mesiacoch 2021 znížil o 18 % a dovoz klesol o 22 %. Obchod Spojeného kráľovstva so zvyškom sveta sa pritom zmenil len málo, vývoz totiž mierne stúpol o 0,4 %, zatiaľ čo dovoz klesol len o 0,9 %.



Prvýkrát od zavedenia tabuliek na sledovanie týchto údajov v roku 1998 tak v 1. štvrťroku 2021 dovoz z nečlenských štátov EÚ prevýšil import z krajín Únie.



ONS však varoval, že je príliš skoro na "zásadné závery". Pripomenul, že ide o údaje len za jeden štvrťrok, a aj ten bol poznačený obmedzeniami na zastavenie pandémie nového koronavírusu a recesiou. To podľa ONS nestačí na posúdenie, do akej miery výsledky za 1. kvartál odrážajú krátkodobé narušenie obchodu alebo dlhodobejšie zmeny v dodávateľských reťazcoch.