Berlín 8. februára (TASR) - Vzájomný obchod medzi Čínou a Nemeckom vzrástol vlani na nový rekord. Ázijská krajina sa tak stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka už siedmy rok po sebe, napriek tomu, že čoraz častejšie sa objavujú varovania pred príliš vysokou závislosťou od Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov nemeckého štatistického úradu, ktoré zverejnila agentúra Reuters, dosiahol v minulom roku obchod s tovarom medzi Nemeckom a Čínou zhruba 298 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2021 sa tak jeho hodnota zvýšila o 21 %.



Nemecko vlani doviezlo z Číny tovar za 191 miliárd eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená zvýšenie približne o tretinu. Vzrástol aj vývoz z Nemecka do Číny, avšak iba o 3,1 % na zhruba 107 miliárd eur.



"Čína je ako exportný trh dôležitá, avšak nie do takej miery, ako to vníma verejnosť," povedal Max Zenglein, hlavný ekonóm Mercatorovho inštitútu pre čínske štúdie (MERICS). Ako dodal, pre nemeckých exportérov sú v skutočnosti dôležitejšie Spojené štáty než Čína.



Mnohí nemeckí politici a predstavitelia vedeckej obce už viackrát dali najavo obavy z vysokej previazanosti krajín v niektorých oblastiach vzhľadom na to, že krajiny majú diametrálne odlišné názory na sociálne a politické slobody. Ako povedal Lukas Menkhoff, šéf oddelenia globálnej ekonomiky v Nemeckom inštitúte pre hospodársky výskum (DIW), najväčším problémom je vysoká závislosť Nemecka od čínskych nerastných surovín, najmä prvkov vzácnych zemín. Tie sú dôležité v oblasti transformácie na ekologickejšie energie a dopravu.



Čína sa na nemeckom dovoze prvkov vzácnych zemín podieľa až dvomi tretinami. "Útok Ruska na Ukrajinu nám ukázal, ako môžu autokratické režimy využiť závislosť od komodít na presadzovanie svojich politických záujmov," povedal Menkhoff. "Ak by napríklad Čína napadla Taiwan, nemecká ekonomika bude mať s dodávkou kľúčových komponentov problém," dodal. Nemecké ministerstvo hospodárstva preto plánuje stanoviť prísne podmienky pre firmy spolupracujúce s čínskymi podnikmi a zároveň znemožniť podnikom z autoritárskych štátov podieľať sa na kontraktoch v oblasti kritickej infraštruktúry.