Obchod medzi Japonskom a Ruskom v auguste výrazne vzrástol

Tokio 18. septembra (TASR) - Obchod medzi Japonskom a Ruskom v auguste 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 23,8 % na 105,59 miliardy japonských jenov (673,8 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje japonského ministerstva financií.



Vývoz z Japonska do Ruska sa zvýšil o 17,9 % na 27,4 miliardy JPY, zatiaľ čo dovoz z Ruska vzrástol o 26 % na 78,1 miliardy JPY. Hlavnými položkami v obchodnej výmene sú japonské automobily (približne 60 % celkového vývozu z Japonska do Ruska) a ruské energetické produkty (približne 70 % celkového dovozu z Ruska). Dodávky v oboch kategóriách sa minulý mesiac zvýšili, čo viedlo k nárastu celkového obchodu medzi oboma krajinami. Obchod predtým vzrástol naposledy v auguste 2022, keď zdraženie palív na svetových trhoch viedlo k citeľnému zvýšeniu nákladov na dovoz energetických produktov z Ruska.



V auguste 2024 sa dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska do Japonska medziročne zvýšil o 49 %. LNG predstavuje 69 % celkového obchodu medzi oboma krajinami. Nákup ruského uhlia sa znížil o 23,2 %. Japonsko v uvedenom období nedovážalo z Ruska ropu.



V auguste 2024 sa japonský vývoz osobných automobilov do Ruska medziročne zvýšil o 25,6 %. Japonská strana takisto zvýšila vývoz náhradných dielov a súčiastok pre vozidlá o 19,8 %.



V uplynulom roku nastalo výrazné zníženie dodávok automobilov a náhradných dielov z Japonska v súvislosti so sankciami, ktoré vstúpili do platnosti 9. augusta 2023 a ktoré zakazujú vývoz benzínových a dieselových automobilov s motorom väčším ako 1,9 litra, ako aj hybridných automobilov do Ruska. Tento rok v auguste sa vývoz automobilov z Japonska zvýšil prvýkrát od zavedenia predmetných sankcií.



(1 EUR = 156,71 JPY)