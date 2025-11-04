< sekcia Ekonomika
Obchod Nemecka s Čínou čelí tento rok rekordnému schodku
Za prvých osem mesiacov tohto roka bola Čína najväčším obchodným partnerom Nemecka.
Autor TASR
Berlín 4. novembra (TASR) - Nemecko tento rok pravdepodobne zaznamená v obchode s Čínou rekordný deficit 87 miliárd eur. Poukazuje na to prognóza nemeckej agentúry pre obchod a investície Germany Trade & Invest (GTAI). Ak sa tak stane, prekoná predchádzajúci rekord z roku 2022, v ktorom nemecký schodok v obchode s Čínou dosiahol tesne nad 84 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Toto je výrazný nepomer, čo sa týka nášho vývozu a dovozu. Ten vôbec nezohľadňuje nemecké záujmy,“ povedala Christina Otteová z GTAI.
Za prvých osem mesiacov tohto roka bola Čína najväčším obchodným partnerom Nemecka. Vrátila sa tak k pôvodne prvej pozícii, ktorú si držala osem rokov po sebe až do minulého roka. Vlani ju na poste najväčšieho obchodného partnera Nemecka vystriedali USA. Situácia sa však opäť zmenila, keď do Bieleho domu nastúpil Donald Trump, ktorý svoju obchodnú politiku postavil na dovozných clách.
Nemecko však chce svoje dodávateľské reťazce diverzifikovať a znížiť vysokú závislosť od dovozov z Číny. Týka sa to najmä kritických produktov, ako sú čipy a prvky vzácnych zemín.
Podľa Otteovej je súčasná vysoká nerovnováha v obchode medzi Nemeckom a Čínou na jednej strane dôsledkom slabého vývozu nemeckých produktov do najväčšej ázijskej ekonomiky a na druhej dôsledkom Trumpovej colnej politiky. Uvalením vysokých dovozných ciel aj na čínske produkty tak Číňania presmerovávajú svoje tovary na iné trhy, aj do Európy. Podľa čínskych údajov klesol export z ázijskej krajiny do USA za obdobie január až september tohto roka medziročne o 17 %. Naopak, smerom do Nemecka sa zvýšil o 11 %.
Presne opačne sa však vyvíja export nemeckých produktov do Číny. GTAI očakáva, že tento rok klesne nemecký vývoz do Číny o viac než 11 %.
„Čína postupne klesá v našom rebríčku zákazníkov. Tento rok by mala zaujať až šieste miesto za Talianskom,“ povedala Otteová. Ešte pred pár rokmi bola Čína druhým najväčším zahraničným trhom pre nemecké produkty za Spojenými štátmi.
