Obchod Nemecka s KSVE a exsovietskymi republikami vzrástol
Autor TASR
Berlín 24. februára (TASR) - Obchod Nemecka s krajinami strednej a východnej Európy (KSVE) a bývalými republikami Sovietskeho zväzu zaznamenal v minulom roku rast, pričom jeho tempo prekonalo rast celkového nemeckého zahraničného obchodu. Uviedol to v utorok nemecký Výbor pre hospodárske vzťahy s východnou Európou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hodnota obchodu Nemecka s uvedenými štátmi dosiahla vlani 550 miliárd eur. Oproti roku 2024 to znamená rast o 3,4 %. Na porovnanie, celkový nemecký zahraničný obchod zaznamenal rast o 2,4 %.
„Obchodné dohody s Indiou a krajinami Južnej Ameriky zo združenia Mercosur predstavujú budúcnosť. Teraz je to však stredná a východná Európa,“ povedala na tlačovej konferencii predsedníčka výboru Cathrina Claas-Mühlhäuserová. Takmer pätina z vyvezených nemeckých produktov smeruje do 29 krajín regiónu, s ktorými výbor podporuje vzájomné vzťahy, dodala Claas-Mühlhäuserová, podľa ktorej je región pevnou kotvou pre nemecký zahraničný obchod.
Export Nemecka do KSVE a bývalých sovietskych republík vzrástol v minulom roku o 3,3 % na 288 miliárd eur. Hodnota dovozu z tohto regiónu dosiahla 262 miliárd eur, čo predstavuje rast o 3,6 %. Na rastúci význam regiónu pre Nemecko poukázali aj výsledky prieskumu, ktorý výbor zrealizoval spoločne s poradenskou spoločnosťou KPMG. Tie ukázali, že 41 % oslovených nemeckých podnikov plánuje v regióne v nasledujúcich 12 mesiacoch investovať.
