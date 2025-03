Nemecká vláda je naďalej odhodlaná podporovať voľný globálny obchod

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecká vláda je naďalej odhodlaná podporovať voľný a spravodlivý globálny obchod a verí, že sa jej podarí nájsť riešenie obchodných sporov so Spojenými štátmi, vyhlásila v utorok vládna hovorkyňa Christiane Hoffmannová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecko sa pripravuje na ďalšiu vlnu ciel, ktorú by mal oznámiť v stredu (2. 4.) americký prezident Donald Trump. Nové clá podľa hovorkyne vlády prinesú len straty a zvýšenie cien. "To nie je naša politika," uviedla Hoffmannová. "Sme oddaní voľnému a spravodlivému globálnemu obchodu a dúfame, že v tejto otázke začneme s USA dialóg a budeme môcť veci zvrátiť," dodala.



Od svojho januárového nástupu nová administratíva USA pohrozila a v niektorých prípadoch zaviedla clá na tovar z konkrétnych krajín, napríklad z Číny, Kanady a Mexika, a plošné clá na vybrané produkty vrátane automobilov, ocele a hliníka. Nemecko ako exportne zameranú krajinu by mohli clá tvrdo zasiahnuť. Spojené štáty sú najväčším vývozným trhom pre nemecký automobilový priemysel.