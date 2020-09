Nemeckej sieti Aldi sa v Británii darí,investuje viac než 1 mld.libier

Londýn 28. septembra (TASR) - Nemecký diskontný obchodný reťazec Aldi zaznamenal za minulý rok v Británii výrazný rast tržieb a zisku. Zároveň informoval, že do konca budúceho roka investuje v Británii vyše miliardy libier.



Nemecká sieť uviedla, že v roku 2019 dosiahla v Británii celkové tržby na úrovni 12,3 miliardy libier (13,47 miliardy eur), čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje rast o 8,3 %. To je omnoho lepší výsledok, než vývoj na celkovom miestnom trhu s potravinami, kde tržby vzrástli o 1 %.



Vysoký rast vykázala spoločnosť Aldi v rámci zisku pred zdanením. Ten za rok 2019 dosiahol 271 miliónov libier, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zvýšenie o 49 %. Tohtoročné výsledky sa budú vyvíjať ináč, keďže ich ovplyvní pandémia nového koronavírusu.



Spoločnosť Aldi, ktorá v Británii pôsobí od roku 1990, okrem toho informovala, že do konca roka 2021 investuje na britskom trhu 1,3 miliardy libier, najmä do otvorenia nových 100 obchodov a do súvisiacej distribučnej infraštruktúry. Časť investícií však bude smerovať aj do modernizácie starších prevádzok. Informácia predstavuje zvýšenie pôvodne plánovaného objemu investícií, keďže spoločnosť predtým počítala s investíciami na úrovni 1 miliarda libier. Program umožní vytvorenie približne 4000 nových pracovných miest.



Ako uviedli agentúry Reuters a DPA, do roku 2025 chce mať Aldi na britskom trhu otvorených 1200 obchodov. V súčasnosti ich na tomto trhu prevádzkuje takmer 900. Namiesto veľkých supermarketov sa teraz chce zamerať najmä na menšie obchody.



(1 EUR = 0,91343 GBP)