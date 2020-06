Nemecko chce postupne úplne zakázať reklamu na tabakové výrobky

Berlín 28. júna (TASR) - Nemecká koalícia chce štyri roky po prvom neúspešnom pokuse postupne úplne zakázať reklamy na tabakové výrobky a fajčenie. Prvé zákazy majú začať platiť v roku 2022 a parlament by sa mal návrhom koalície zaoberať už tento týždeň.



Prvým krokom bude zákaz plagátovej reklamy na otvorených plochách a zastávkach hromadnej dopravy pre bežné tabakové produkty od 1. januára 2022. O rok neskôr príde zákaz reklamy na prístroje, ktoré zohrievajú tabak, a od 1. januára 2024 aj na elektronické cigarety. Prvý čiastočný zákaz však nastúpi už 1. januára 2021, keď sa nebude smieť propagovať v kinách fajčenie, ak je film určený aj pre divákov vo veku pod 18 rokov. Vláda okrem toho plánuje zakázať rozdávanie bezplatných vzoriek pred špecializovanými predajňami, napríklad na hudobných festivaloch, či tabakových výrobkov ako výhier pri rôznych súťažiach.



Podľa expertov však existujú v návrhu medzery. Nemecké centrum pre výskum rakoviny uvádza, že vonkajšia reklama vo výkladných skriniach špecializovaných predajní bude stále povolená. Podľa centra je potrebné jednoznačne a presne definovať pojem "špecializovaná predajňa", keďže okrem automatov existuje 104.900 predajných miest, kde je možné cigarety kúpiť, napríklad na čerpacích staniciach alebo v supermarketoch. Navyše, aj obchody s písacími potrebami často predávajú cigarety. Práve sem chodia deti a mladiství nakupovať pomôcky do školy.



No ozýva sa aj kritika. Opozičný politik Frank Sitta pre agentúru DPA povedal: "Zákaz propagovať legálne produkty nie je len neproporcionálny, ale v konečnom dôsledku môže byť z hľadiska ochrany zdravia kontraproduktívny, pretože nebude možné poukázať na menej rizikové produkty." Chirurg Martin Storck z Mestskej kliniky Karlsruhe oponuje. Podľa neho totiž rovnaký prístup k menej rizikovým produktom, napríklad elektronickým cigaretám, vysiela nesprávne signály: "Dôsledkom bude to, že ľudia budú pre nedostatok správnych informácií naďalej fajčiť."