Nike zvyšuje ceny v USA, rovnaký krok sa očakáva aj od Adidasu a Pumy

Berlín/Washington 23. mája (TASR) - Nemeckí výrobcovia športovej obuvi a oblečenia Adidas a Puma pravdepodobne zvýšia ceny svojich produktov v Spojených štátoch. Predpokladajú to analytici a investori, ktorí vychádzajú z rozhodnutia americkej spoločnosti Nike. Informovali o tom agentúra Reuters a portál spravodajskej stanice CNBC.



Nike v týchto dňoch oznámila, že na budúci týždeň zvýši ceny svojich výrobkov pre dospelých, pričom zvýšenie sa bude pohybovať od 2 USD do 10 USD. Napríklad ceny športovej obuvi v hodnote od 100 USD do 150 USD (od 88,43 eura do 132,64 eura) sa zvýšia o 5 USD a ceny obuvi, ktorá v súčasnosti stojí viac než 150 USD, pôjdu nahor o 10 USD. Ceny produktov, ktoré stoja menej než 100 USD, by sa meniť nemali a pôvodné ceny chce Nike udržať aj v prípade detskej obuvi.



„To je moment, na ktorý Adidas a Puma čakali,“ povedal Robert Krankowski, analytik UBS pre oblasť športových produktov. Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na všetkých výrobcov obuvi a oblečenia, nemecké firmy však nechceli zvyšovať ceny ako prvé a čakali, ako sa zachová ich americká konkurencia.



„Dá sa očakávať, že podobný krok urobia aj Adidas a Puma, keďže tu nejde o problém Nike, ale o problém celého priemyslu. Dovozné clá poškodzujú všetkých,“ dodal Krankowski.



Trump zaviedol plošné clá na dovoz všetkého tovaru zo zahraničia na úrovni 10 % a v prípade Číny platia momentálne 30-percentné clá. Tie platia na tri mesiace po dohode medzi USA a Čínou vo Švajčiarsku. Pôvodne Trump uvalil na čínsky tovar až 145-percentné dovozné clá. Pre výrobcov športových produktov však väčšie obavy momentálne vyvolávajú americké clá voči Vietnamu, ktoré Trump stanovil na 46 %. Aj keď ich uplatňovanie z veľkej časti pozastavil, v júli sa môžu vrátiť v plnej sile.



Puma uviedla, že s americkými partnermi rokuje a čo sa týka cien, zatiaľ sa ešte nerozhodla. Adidas na otázky médií nereagoval. Analytici však nepochybujú, že po rozhodnutí Nike tak urobia aj nemeckí výrobcovia. Podľa Federica Borina, analytika z firmy Janus Henderson, „história dokazuje, že keď najväčší hráč na trhu upraví svoje ceny, ďalší ho v krátkom čase nasledujú“.



(1 EUR = 1,1309 USD)