Nový distribučný sklad Terna znamená zvýšenie kapacity o 50 %

Bratislava 28. septembra (TASR) – Za uplynulých desať mesiacov sa podarilo spoločnosti Terno real estate expandovať. Vzhľadom na to vznikla potreba navýšenia skladovej kapacity, čo vyústilo do spustenia prevádzky nového logistického centra v Ivanke pri Dunaji. Informovala o tom spoločnosť. Zväčšenie priestorov skladu zvýši skladovaciu kapacitu o 50 %.



Celková plocha nového distribučného centra je 5976 m2, čo predstavuje kapacitu približne 6000 europaliet. Kancelárske a úžitkové priestory sa rozprestierajú na ploche 456 m2. Ide o takzvaný suchý sklad, kde sa skladujú prevažne trvanlivé potraviny.



Z distribučného skladu v logistickom centre v Ivanke pri Dunaji sa zásobujú všetky predajne spoločnosti, teda sieť obchodov Terno a Kraj. "Som rád, že zefektívňujeme distribúciu produktov do predajní. Toto je jeden z dôležitých krokov na našej ceste k celoštátne fungujúcemu reťazcu. V nových moderných skladových priestoroch sme pripravení zvládnuť nielen organický, ale aj akvizičný rast," uviedol riaditeľ spoločnosti Stanislav Čajka.



Terno real estate aktuálne prevádzkuje 115 predajní Terno. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom Kraj, v súčasnosti ich už prevádzkuje 24 a plánuje ďalšiu expanziu.