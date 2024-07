Obraty slovenských e-shopov vzrástli v druhom kvartáli tohto roka

Bratislava 29. júla (TASR) - Priemerný obrat internetových obchodov sa v druhom kvartáli tohto roka zvýšil medziročne o sedem percent. Zvýšil sa aj počet samotných objednávok, informovala v pondelok na základe vlastných údajov spoločnosť Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie vyše 6600 slovenských online obchodov.



Priemerná hodnota objednávok taktiež rástla, pričom z minuloročných 74 eur stúpla na súčasných 84 eur. Marketingový manažér spoločnosti Michal Farkaš skonštatoval, že ľudia z e-shopov objednávajú častejšie a zároveň za viac peňazí. Okrem toho sa podľa neho zvýšil aj celkový počet internetových obchodov. "Keďže náklady na založenie e-shopu sú oproti minulosti neporovnateľne nižšie, ide o obľúbený spôsob, ako začať samostatne podnikať," skonštatoval.



V druhom kvartáli tohto roka sa v medziročnom porovnaní zvýšil podľa dát spoločnosti najmä predaj tovaru v oblasti starostlivosti o dom a záhradu, a to o 58 %. "Záujem o tieto výrobky stúpa na jar s príchodom pekného počasia pravidelne. Vidíme však, že zákazníci ich čoraz viac objednávajú online, pretože je to pre nich jednoduchšie. Nemusia riešiť dovoz neraz ťažkého nákladu a online ponuka je širšia ako tá v kamenných predajniach," priblížil Farkaš, ktorý predpokladá ďalší rast tohto segmentu.



Zvýšený predaj v tomto období zaznamenal aj tovar v oblasti auto-moto a taktiež segment kozmetiky a parfumov, v ktorom by v porovnaní s tradičným predajom v kamenných obchodoch malo viac dochádzať k predaju noviniek. Týmto spôsobom zisťujú podľa odborníka výrobcovia a distribútori počiatočnú popularitu nových kozmetických výrobkov medzi zákazníkmi.



Pokles predaja vykázal nákup filmov a hudby na tradičných nosičoch, ktoré by mali ľudia v súčasnosti nahrádzať predovšetkým predplatným streamovacích služieb. "Zaujímavé kúsky, či už limitované edície alebo staršie exempláre z druhej ruky, si však stále môžu nájsť kupcov," uzavrel Farkaš.