Od stredy 6. mája otvoria prevádzky aj obchodné domy

Bratislava 5. mája (TASR) - IKEA v stredu (6. 5.) znovu otvorí svoj obchodný dom v Bratislave s otváracím časom od 9.00 do 21.00 h, každý deň, okrem nedele. Ako ďalej informovala spoločnosť, seniori nad 65 rokov budú mať vyhradený čas na nákup od pondelka do piatka od 9.00 do 11.00 h.



IKEA ubezpečila, že bude dodržiavať všetky kľúčové bezpečnostné štandardy, ako napríklad umiestnenie dezinfekčných prostriedkov na ruky na viacerých miestach v obchode, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti aspoň dva metre, obmedzenie počtu návštevníkov na 900, uprednostňovanie bezkontaktnej platby a ďalšie opatrenia. Vstúpiť do obchodného domu budú môcť iba zákazníci, ktorí budú nosiť ochranu horných dýchacích ciest.



Okrem nákupov v kamennom obchodnom dome je možné stále využiť on-line nákup so službami 'Klikni a vyzdvihni' a 'Klikni a dovezieme'. IKEA Pop-up v Košiciach ostáva naďalej zatvorený.



Svoje prevádzky v stredu otvorí aj Hornbach, a to v pracovné dni od 7.00 do 21.00 h, v sobotu od 8.00 do 21.00 h, v nedeľu je zatvorené. Pre seniorov je v pracovné dni vyhradený čas od 9.00 do 11.00 h.



"Vstup do prevádzky je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest, napríklad rúškom, šálom, šatkou. Nevyhnutná je dezinfekcia rúk alebo použitie jednorazových rukavíc pri vstupe do prevádzky. Medzi osobami v prevádzke je potrebné dodržiavať minimálne dvojmetrové odstupy. Vstup je možný v hustote jeden zákazník na 25 m2 z rozlohy prevádzky. Pokiaľ je to možné, zákazníci by mali platiť bezhotovostne," zdôraznila spoločnosť Hornbach potrebu dodržiavania hygienických štandardov obvyklých počas pandémie nového koronavírusu.