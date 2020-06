Pred obchodmi Primark v Anglicku sa od rána tvorili rady

Londýn 15. júna (TASR) - Dlhé rady kupujúcich a hádky už od skorého rána sprevádzali opätovné otvorenie predajní odevnej siete Primark v Anglicku po 83 dňoch blokády, ktorej cieľom bolo brániť šíreniu pandémie nového koronavírusu.



Reťazec Primark totiž nepredáva svoj tovar on-line. V Birminghame, kde sa nachádza najväčší obchod Primarku na svete, už od rána postávali pred obchodom stovky ľudí.



Obchodné domy, maloobchodníci s odevmi, elektronikou, či kníhkupectvá a iné obchody s tzv. nepodstatným tovarom, boli v Británii zatvorené od 23. marca, keď premiér Boris Johnson nariadil blokády, aby obmedzil šírenie koronavírusu, ktorým sa sám nakazil.



Kým vonkajšie trhy a autosalóny sa znovu otvorili už 1. júna, ostatní maloobchodníci s nepodstatným tovarom museli čakať až do 15. júna. A aj to len v Anglicku, zatiaľ čo vo Walese a Škótsku regionálne vlády zatiaľ nepovolili znovuotvorenie obchodov. Len v Severom Írsku sú všetky maloobchodné predajne otvorené od piatka 12. júna.



Opätovné otvorenie obchodov, a s tým spojené oživenie spotrebiteľských výdavkov, je pritom kľúčom k oživeniu celej ekonomiky, ktorej výkon v marci a v apríli klesol o štvrtinu. Britské maloobchodné konzorcium odhaduje, že blokády pripravili maloobchodníkov o príjmy vo výške 1,8 miliardy libier (2 miliardy eur) týždenne.



"Musíme začať pracovať na opätovnom otvorení ekonomiky, pretože to je najlepší spôsob obnovenia živobytia," povedal minister obchodu Paul Scully pre rozhlasovú stanicu BBC.



Obchody však musia dodržiavať nariadenia o sociálnom dištancovaní. Zákazníci stoja v dlhých radoch, pretože počet nakupujúcich vo vnútri je limitovaný a obmedzenia sa týkajú aj skúšania produktov.



Primark, ktorý vlastní spoločnosť Associated British Foods, otvoril v pondelok všetkých 153 obchodov v Anglicku. Reťazec Marks & Spencer, ktorý má aj on-line predaj a predáva aj potraviny a bytové doplnky, mal počas karantény otvorené svoje kútiky s lahôdkami. Odteraz však môže rozšíriť svoju ponuku aj o predaj odevov a domácich potrieb.



Ale ich súper Next otvára len 24 obchodov a John Lewis len dva obchody v Anglicku.



Vedúci predstavitelia odvetvia maloobchodu zostávajú opatrní: "Nepochybne to bude pre maloobchodníkov vôbec jeden z najťažších rokov," uviedla pre rozhlasovú stanicu BBC Anne Pitcherová, riaditeľka obchodného reťazca Selfridges.



(1 EUR = 0,89653 GBP)