Boston 13. novembra (TASR) - Predaj osobného luxusného tovaru tento rok pravdepodobne klesne o 2 %. To bude jeden z najslabších výsledkov v histórii, keďže zvyšovanie cien a ekonomická neistota zmenšujú zákaznícku základňu. Uviedla to v stredu americká poradenská spoločnosť Bain & Company. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bain vo svojej ostro sledovanej správe o trhu s predpokladaným obratom až 363 miliárd eur odhaduje pokles tržieb v Číne o 20 až 22 % po rokoch ich rastu pred pandémiou nového koronavírusu vďaka bohatej a rozširujúcej sa strednej triede. Prognózy spoločnosti zahŕňajú aj vplyv menových pohybov.



"Bude to prvýkrát od krízy v rokoch 2008 - 2009, čo priemysel osobného luxusného tovaru klesne, s výnimkou pandémie," povedala pre agentúru Reuters partnerka v spoločnosti Bain Federica Levatová.



Štúdia pravdepodobne zvýši obavy investorov, že súčasný pokles luxusného sektora, ktorý zrazil akcie spoločností ako LVMH a Kering, môže byť dlhší a hlbší, než sa očakávalo.



Očakáva sa, že globálny predaj luxusného osobného tovaru vrátane oblečenia, doplnkov a kozmetických výrobkov bude počas vianočnej sezóny stagnovať pri konštantných výmenných kurzoch, pričom výsledky na čínskom trhu budú stále negatívne, povedala Levatová.



Vyššie ceny luxusných tovarov spolu so slabšou spotrebiteľskou dôverou uprostred vojen, problémov čínskej ekonomiky a v čase volieb viedli mnohých zákazníkov, najmä mladších, k tomu, že sa vzdali nákupov.



"Luxusná spotrebiteľská základňa sa z celkového počtu približne 400 miliónov spotrebiteľov za dva roky znížila o 50 miliónov," povedala Levatová.



Ďalším znakom toho, že vyššie ceny odrádzajú spotrebiteľov, je fakt, že outlety dosahujú lepšie výsledky.



Bain odhaduje, že sektor osobného luxusného tovaru porastie v roku 2025 o 0 až 4 % pri konštantných výmenných kurzoch, podporovaný predajom v Európe a Amerike, pričom Čína sa zotaví až v druhej časti roka. Ale výhľad tohto sektora sa môže zhoršiť, ak novozvolený prezident Donald Trump zavedie clá, ktoré sľúbil na tovary z EÚ a Číny.



Spojené štáty americké sú po Európe druhým najväčším luxusným trhom s hodnotou približne 100 miliárd eur, čo predstavuje takmer jednu tretinu svetových tržieb v tomto segmente.