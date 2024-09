Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa aj v júli spomalil

Budapešť 5. septembra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Maďarsku sa aj v júli 2024 spomalil, už siedmy mesiac po sebe. Dosiahol pritom najmenšie tempo za päť mesiacov. Ukázali to vo štvrtok údaje centrálneho štatistického úradu v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy MTI.



Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v susednej krajine v júli 2024 zvýšili medziročne o 2,5 % po náraste o 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci. To bolo ich najpomalšie tempo rastu od februára, keďže tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku stúpli menej, a to o 2 % po zvýšení o 3,2 % v júni a tržby z predaja motorových palív sa znížili (-0,6 % oproti 0,5 %). V prípade nepotravinových výrobkov sa rast tržieb naopak zrýchlil na 3,8 % z júnových 3,6 %.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maloobchodné tržby v Maďarsku nevykázali v júli žiadny rast po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.



Za sedem mesiacov od začiatku januára do konca júla 2024 boli maloobchodné tržby o 2,6 % vyššie, ako v rovnakom období minulého roka.