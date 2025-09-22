< sekcia Ekonomika
Rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v auguste spomalil
Štatistiky odhalili, že maloobchodné tržby v Poľsku v auguste 2025 vzrástli medziročne o 3,1 %.
Autor TASR
Varšava 22. septembra (TASR) - Rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v auguste 2025 spomalil a viac, ako analytici odhadovali. Ukázali to v pondelok údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Štatistiky odhalili, že maloobchodné tržby v Poľsku v auguste 2025 vzrástli medziročne o 3,1 %. To bolo menej, ako ich zvýšenie o 4,8 % v júli, aj ako odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že augustové tržby stúpnu o 3,3 %.
Podľa štatistík v auguste sa spomalil najmä rast tržieb z predaja nábytku, elektroniky a domácich spotrebičov (na 13,9 % z 15,3 % v júli), farmaceutických výrobkov, kozmetiky a ortopedických pomôcok (na 3,3 % zo 4,9 %) a motorových vozidiel, motocyklov a súčiastok (na 9,4 % z 10,7 %).
Okrem toho klesol predaj novín, kníh a ostatných produktov v špecializovaných predajniach (-2 % oproti nárastu o 3 % v júli). Zároveň sa zrýchlil pokles tržieb z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov (na -3,4 % z -0,4 %).
V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v Poľsku v auguste klesli o 0,4 % po náraste o 4,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
Štatistiky odhalili, že maloobchodné tržby v Poľsku v auguste 2025 vzrástli medziročne o 3,1 %. To bolo menej, ako ich zvýšenie o 4,8 % v júli, aj ako odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že augustové tržby stúpnu o 3,3 %.
Podľa štatistík v auguste sa spomalil najmä rast tržieb z predaja nábytku, elektroniky a domácich spotrebičov (na 13,9 % z 15,3 % v júli), farmaceutických výrobkov, kozmetiky a ortopedických pomôcok (na 3,3 % zo 4,9 %) a motorových vozidiel, motocyklov a súčiastok (na 9,4 % z 10,7 %).
Okrem toho klesol predaj novín, kníh a ostatných produktov v špecializovaných predajniach (-2 % oproti nárastu o 3 % v júli). Zároveň sa zrýchlil pokles tržieb z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov (na -3,4 % z -0,4 %).
V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v Poľsku v auguste klesli o 0,4 % po náraste o 4,4 % v predchádzajúcom mesiaci.