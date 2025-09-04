< sekcia Ekonomika
Obchod s agropotravinárskymi výrobkami EÚ bol v máji 2025 stabilný
Komisia spresnila, že vývoj za máj potvrdzuje silu agrosektora EÚ v náročnom globálnom obchodnom kontexte.
Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila najnovšiu správu o obchode s agropotravinárskymi výrobkami, ktorá ukazuje, že obchod s agropotravinárskymi produktmi EÚ zostal v máji 2025 stabilný. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že vývoj za máj potvrdzuje silu agrosektora EÚ v náročnom globálnom obchodnom kontexte. Celkový obchodný prebytok EÚ zostal prevažne kladný, a to aj napriek vysokým cenám, ktoré zvyšovali hodnotu viacerých kľúčových dovozov EÚ.
Vývoz agropotravinárskych výrobkov Únie dosiahol v máji 2025 19,9 miliardy eur, čo predstavuje mierny pokles (-1 %) oproti aprílu, ale stále o 1 % viac ako v máji 2024.
Spojené kráľovstvo zostalo v období od januára do mája vedúcim trhom pre európsky odbyt, keď predstavovalo 23 % vývozu (23 miliárd eur), čo predstavuje nárast o 964 miliónov eur (+4 %), najmä vďaka vyšším cenám kakaových výrobkov.
Vývoz kávy, čaju, kakaa a korenín vzrástol o 1,6 miliardy eur (+39 %), čo odráža zdvojnásobenie cien kakaovej pasty, masla a prášku, ako aj 30-percentný nárast cien kávy. Vývoz čokolády a cukroviniek tiež výrazne vzrástol (+831 miliónov eur, +20 %), zatiaľ čo mliečne výrobky sa napriek nižším objemom zvýšili o 574 miliónov eur (+7 %).
Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ dosiahol v máji 2025 hodnotu 17 miliárd eur, čo je o 4 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci.
Najväčší medziročný nárast zaznamenali dovozy z Pobrežia Slonoviny, najmä kakaa (+1,8 miliardy eur, +68 %), Kanady, najmä v obilninách a repke olejnej (+933 miliónov eur, +93 %), Číny (+868 miliónov eur, +24 %) a Austrálie, najmä pri repke olejnej (+790 miliónov eur, +111 %).
Vysoké ceny kľúčových komodít naďalej tlačili hodnoty dovozu nahor. Káva, čaj, kakao a koreniny vzrástli o 6,9 miliardy eur (+62 %), zatiaľ čo ovocie a orechy pridali 1,8 miliardy eur (+18 %). Dovoz nejedlej formy agrokomodít sa zvýšil o 588 miliónov eur (+15 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)