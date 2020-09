Aliancia obchodu požaduje účasť svojho zástupcu na krízovom štábe

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) požaduje účasť svojho zástupcu na krízovom štábe. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO, v reakcii na avizované sprísnenie hygienických opatrení od 1. októbra v obchodoch zavedených pre nový koronavírus.



"Rešpektujeme opatrenia, ktoré boli ohlásené krízovým štábom a, samozrejme, ich budú obchodníci reflektovať. Zároveň však treba podotknúť, že obchodníkom to prinesie vysoké finančné a administratívne náklady, vzhľadom k tomu, že obchody nie sú automaticky vybavené súkromnými bezpečnostnými službami," priblížil.



Upozornil, že doposiaľ sa nepreukázalo šírenie vírusu v rámci obchodných prevádzok, keďže obchodníci, nad rámec regulácie štátu, prijali účinné hygienické a prevádzkové opatrenia.



"Najväčšiu výhradu máme ale k nesystémovému zavádzaniu opatrení podľa hesla 'o nás bez nás'. Od marca vyzývame vládu a krízový štáb, aby komunikovali zmeny s dotknutými subjektmi. Neprišlo k vyhodnoteniu opatrení z jari a na diskusiu sa nevyužil ani čas medzi prvou a druhou vlnou epidémie," podčiarkol.



Poznamenal, že obchodníci už od augusta evidovali zhoršovanie situácie. "Za SAMO sme žiadali osobne aj verejne účasť v krízovom štábe, alebo aspoň konzultácie, aby sme vedeli s dostatočným predstihom pripraviť efektívne rozhodnutia vychádzajúce z praxe, a nie rozhodnutia od zeleného stola bez diskusie," zdôraznil.



"Cieľ pri tom máme všetci rovnaký, chrániť zdravie a životy našich zamestnancov a zákazníkov. Ak sa však nezmení prístup štátu, tak opäť budeme prijímať opatrenia, ktoré môžu mať oveľa negatívnejšie dopady na ekonomiku a môžu byť menej účinné, ako tie, ktoré by vznikli v diskusii s dotknutými subjektmi z praxe," dodal predseda SAMO.



V súvislosti s opatreniami proti rozšíreniu nového koronavírusu predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) počas zasadnutia ústredného krízového štábu v pondelok (28. 9.) informoval, že v obchodoch a obchodných domoch bude od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť bude desať štvorcových metrov na zákazníka.



V obchodoch a obchodných domoch budú tiež povinné rúška, dezinfekcia rúk a dvojmetrové rozstupy medzi zákazníkmi. Opatrenia by mali podľa Matoviča kontrolovať zamestnanci pri vstupe do obchodu či obchodného domu. "Budem vyžadovať, aby tam, kde sa nakupuje s košíkmi, bol limitovaný počet košíkov, aby sa nemohlo stať, že bude viac zákazníkov v priestore, ako pri počte na štvorcové metre," podotkol Matovič. Prepočet zákazníkov na obchodný dom sa bude podľa neho robiť na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých prevádzok.