Slovenská aliancia moderného obchodu víta uvoľnenie opatrení

Bratislava 2. júna (TASR) – Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta uvoľnenie opatrení v sektore obchodu. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO, v reakcii na pondelňajšie avízo predsedu vlády Igora Matoviča o ďalšom zmiernení opatrení zavedených vládou pre koronavírus od stredy 3. júna.



"Seniorské hodiny mali v úvode krízy pozitívny vplyv na ochranu najohrozenejšej skupiny obyvateľstva, ale pri súčasnom pozitívnom vývoji, v súvislosti s pandemickou situáciou na Slovensku, postupne stratili svoje opodstatnenie. Nielen že blokovali nákupy pre iné skupiny ľudí, najmä matky s deťmi, ale čoraz menej ich využívali aj samotní seniori," priblížil.



Rovnako je to podľa Krajčoviča aj s reguláciou vstupu do predajní. "Krajiny, ktoré úspešne bojujú so súčasnou pandémiou, neustále uvoľňujú tento typ regulácie. Vítame preto rozhodnutie Ústredného krízového štábu znížiť počet z doterajších 15 m2 na jedného zákazníka na 10 m2," podčiarkol.



"Chceli by sme aj vyzvať kompetentné orgány, aby v prípade pozitívneho vývoja pokračovali v uvoľňovaní opatrení až do ich úplného zrušenia a k vráteniu regulácie do pôvodného stavu. Samozrejme, za zachovania nevyhnutných hygienických opatrení," dodal Krajčovič.