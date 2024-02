Sieť obchodných domov Macy's vykázala za 4. kvartál stratu

New York 27. februára (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's zaznamenala vo 4. štvrťroku finančného roka 2023/2024 stratu. Prispel k tomu slabý dopyt po jej odevoch a obuvi. Uviedla zároveň, že do roku 2026 zatvorí 150 obchodov v rámci nového plánu reštrukturalizácie. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Spoločnosť Macy's vykázala za tri mesiace do konca januára 2024 čistú stratu 71 miliónov USD (65,43 milióna eur) po zisku 508 miliónov USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Najnovšie výsledky zahŕňajú odpisy, náklady na reštrukturalizáciu a ďalšie náklady vo výške 1 miliardy USD. Tieto výdavky primárne súvisia s činnosťami, ktoré podporujú ziskovosť a sú v súlade s novou stratégiou.



Odpisy z nepeňažných aktív súvisia predovšetkým s plánmi na zatvorenie približne 150 obchodov v priebehu nasledujúcich pár rokov. A zvyšné sú spojené s podnikovými aktívami.



Upravený zisk Macy's pritom v sledovanom období vzrástol na 685 miliónov USD alebo 2,45 USD na akciu z 524 miliónov USD alebo 1,88 USD/akciu rok predtým. Ale tržby klesli o 1,7 % na 8,12 miliardy USD z 8,26 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.



Analytici očakávali, že spoločnosť vykáže za 4. štvrťrok zisk 1,96 USD na akciu a tržby 8,15 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0852 USD)