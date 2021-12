Sprísnenie obmedzení odrádza Nemcov od nákupov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 5. decembra (TASR) - Prísnejšie obmedzenia, ktoré Nemecko zaviedlo v snahe obmedziť šírenie ochorenia COVID-19, odrádzajú ľudí od nakupovania v zvyčajne rušnom predvianočnom období. Vyhlásilo to v nedeľu združenie nemeckých maloobchodníkov (HDE) s odvolaním sa na výsledky najnovšieho prieskumu.Podľa ankety, na ktorej sa zúčastnilo približne 1600 maloobchodníkov, klesol predaj v tzv. kamenných obchodoch s nepotravinárskym tovarom za uplynulý týždeň v priemere o 26 % v porovnaní s rokom 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.Najväčší zásah utrpeli maloobchodníci s odevmi, ktorých tržby oproti predkrízovej úrovni klesli o 35 %.Počet návštevníkov v nákupných štvrtiach v centrách miest klesol o 41 % oproti roku 2019.Nemeckí predstavitelia sa vo štvrtok (2. 12.) dohodli, že zamedzia neočkovaným ľuďom prístup do všetkých obchodov, okrem tzv. najnutnejších, ako sú potraviny, lekárne či drogérie. A rozhodli sa tiež zaviesť povinné očkovanie.uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ HDE Stefan Genth.Maloobchodníci sa teraz obávajú, že im výrazne klesnú zisky. Vianočná sezóne je totiž v Nemecku, rovnako ako vo väčšine západných krajín, kľúčovou z hľadiska predaja. Združenie HDE preto vyzýva vládu, aby poskytla väčšiu finančnú podporu maloobchodníkom.Nemecko zaznamenalo v nedeľu 42.055 nových infekcií a ďalších 94 úmrtí, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 103.040 osôb.Genth pripomenul, že nemeckí maloobchodníci vkladali svoje nádeje do vianočnej sezóny, ale teraz sa mnohí z nich opäť s každým ďalším dňom "približujú k priepasti" a ich "vyhliadky sú katastrofálne".Podľa odhadov HDE môžu straty z predaja v nepotravinovom maloobchodnom sektore v decembri dosiahnuť 5,5 miliardy eur. Až 77 % firiem v prieskume uviedlo, že ich očakávania v nasledujúcich týždňoch sú negatívne.Mnohí maloobchodníci zaznamenali prudký pokles predaja už v roku 2020, keď Nemecko tiež bojovalo so silnou vlnou pandémie. Napríklad v druhej polovici decembra 2020 muselo byť zatvorených mnoho obchodných domov a obchodov s odevmi, v snahe zmierniť strmý nárast nových prípadov ochorenia a preplnenosť nemeckých nemocníc.