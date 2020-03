IKEA aj Lego zatvárajú pre koronavírus väčšinu obchodov

Štokholm/Kodaň 18. marca (TASR) – Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA oznámila, že dočasne zatvorí ďalšie svoje obchody vrátane všetkých 50 v USA. Spojené štáty sú druhým najväčším trhom nábytkárskej firmy.



Skupina Ingka Group, vlastník väčšiny obchodov značky IKEA, uviedla, že okrem USA sa zatvoria všetky obchody aj v Holandsku, Belgicku, Portugalsku, Dánsku a Kanade. Už skôr zatvorila obchody v Nemecku, ktoré je pre nábytkársku spoločnosť najväčším trhom, ako aj v niektorých ďalších európskych krajinách.



Naopak, Ingka Group znovu otvorila všetky svoje obchody v Číne, až na obchod v meste Wu-chan, z ktorého sa nový koronavírus začal koncom minulého roka šíriť. To znamená, že momentálne má IKEA zatvorených zhruba 250 z celkovo 380 obchodov.



Okrem švédskeho nábytkárskeho koncernu zatvára veľký počet svojich obchodov v dôsledku šírenia sa nového koronavírusu aj dánska hračkárska firma Lego. Tá v stredu oznámila, že zatvorí všetky obchody až na tie v Číne, a to minimálne do 27. marca. Spoločnosť plánuje pokračovať v predaji cez internet.